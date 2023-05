Ultim’ora: Udinese-Napoli non ci sara’ variazione d’orario della gara, i dettagli

Nelle ultime ore girava voce di un possibile anticipo di Udinese-Napoli alle ore 18 per motivi di ordine pubblico. Ma secondo le indiscrezioni raccolte da Sportitalia e altre testate, non sarà affatto cambiato l’orario di inizio del match. Si va verso una conferma dell’orario del calcio d’inizio. Nessuno slittamento. Udinese-Napoli si giocherà regolarmente giovedì alle 20.45. Lega e Dazn, dopo aver consultato i due club, hanno deciso per la conferma di quanto stabilito nei giorni passati.

Domani in prefettura verrà definito a questo punto il piano di sicurezza dei prossimi giorni. Ma per motivi di ordine pubblico l’aereo del Napoli tornerà solo venerdì mattina e non nella notte subito dopo il match. Questo per evitare che Capodichino resti paralizzato nella notte.

La possibilità di un anticipo di qualche ora verrà vagliata in via definitiva dal Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, che ha annunciato che domani nella mattinata ci sarà una riunione per decidere se anticipare o meno di qualche ora la sfida tra Udinese e Napoli per questioni di ordine pubblico.

