Ultim’ora Sky: Zielinski ha deciso, niente Arabia!

Dopo i tantissimi dubbi degli ultimi giorni Piotr Zielinski ha deciso definitivamente: il polacco ha rifiutato l’offerta dell’Al-Alhi. Il centrocampista sarà quindi a disposizione di mister Rudi Garcia per la prima di campionato contro il Frosinone e disputerà la prossima stagione in maglia azzurra con il tricolore sul petto. Adesso il club di De Laurentiis lavorerà per il rinnovo del contratto di Zielinski, operazione che è comunque slegata dall’eventuale arrivo alle pendici del Vesuvio di Gabri Veiga.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati