Ultim’ora Sky: “Ospina ha aperto al rinnovo, sensazioni positive…”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nella conferenza stampa di Lunedi, aveva spiegato cosi la trattativa Ospina: “L’ho incontrato, gli ho parlato chiaro lui e’ partito per la Colombia. Mercoledì scorso l’ho chiamato per avere una risposta ma e in nazionale”

Adesso alcune novità vengono raccontate da Fabrizio Romano di Sky Sport nel suo podcast ‘Here We Go’.

Segnali positivi

L’esperto di mercato fa sapere che nelle ultime ore arrivano segnali positivi, di un possibile rinnovo, anche se il portiere ex Arsenal non ha ancora accettato. Ad oggi, però, pare essere un po’ più vicino alla permanenza che all’addio. Ospina ha aperto alla possibilità di prolungare il suo accordo e presto darà la sua risposta definitiva al presidente De Laurentiis.

