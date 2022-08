ULTIM’ORA: “Simeone ci sara’ contro il Monza!”

Il Cholito Simeone si appresta a diventare un nuovo calciatore della SSC Napoli. Ma l’operazione sarà ufficializzata soltanto dopo la partita di Ferragosto contro il suo Verona. Non arriverà, dunque, prima dell’inizio del campionato di massima serie previsto nel prossimo week end, ma appena dopo. Una volta arrivato il triplice fischio al Bentegodi, le due società si siederanno al tavolo per chiudere definitivamente l’operazione di mercato che porterà il figlio d’arte alla corte di Luciano Spalletti in maglia azzurra.

Secondo quanto riportato dalla radio ufficiale del Calcio Napoli, la definizione totale dell’operazione arriverà presto, ma il giocatore non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta contro gli scaligeri. Per Napoli-Monza della settimana successiva, invece, potrebbe già far parte dei convocati della squadra di Spalletti.

