Ultim’ora, Osimhen Fuori Per Un Mese!

Come da programma, Victor Osimhen, secondo quanto rende noto il Napoli sul suo sito ufficiale, si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie. Il calciatore nigeriano salterà naturalmente la sfida del Diego Armando Maradona contro lo Spezia. Non prenderà parte nemmeno alla gara successiva degli azzurri, quella con i Rangers.

Victor Osimhen non recupererà nel match in programma con il Milan di Stefano Pioli. Tempi di recupero? Le ipotesi più pessimistiche parlano di un mese di stop, ma sarà Luciano Spalletti, in conferenza stampa, a fare ulteriore chiarezza sull’infortunio dell’attaccante. Il centravanti è uno dei punti di forza della compagine campana, ma in attacco il toscano può contare su alternative di tutto rispetto come Giovanni Simeone e, in seconda battuta, Giacomo Raspadori (può giocare da esterno, ma anche al centro dell’attacco).

