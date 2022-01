Dopo le positività al COVID-19 e le numerose notizie negative arrivate in giornata per il Napoli, finalmente giunge alle nostre orecchie qualcosa di buono. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Axel Tuanzebe ha firmato pochi minuti fa il proprio contratto con il Napoli che lo legherà al club partenopeo fino alla fine della stagione in corso.

