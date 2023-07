ULTIM’ORA MERCATO: “Il Napoli molla Lo Celso…” Ciro Venerato certo che finirà’ così’!

Giovani Lo Celso, probabilmente, non approderà al Napoli. La società partenopea sta trattando l’eventuale trasferimento del centrocampista argentino con la formula del prestito: un’operazione, nelle idee di Aurelio De Laurentiis, che dovrebbe ricalcare in qualche modo quanto avvenuto in passato per Tanguy Ndombele, giunto in Campania proprio via Tottenham per un solo anno, a titolo temporaneo, con opzione di acquisto non esercitata dal club azzurro, che ha deciso di rinunciare al riscatto del francese al termine della stagione.

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di RAI Sport, Ciro Venerato, al sito del TGR RAI,

“il Napoli molla Lo Celso”. Il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che “non ci sono le condizioni per portare avanti la trattativa, per questo il Napoli è pronto a mollare l’argentino”.

Insomma, a meno che gli Spurs non accettino di ammorbidire la loro posizione, difficile la negozia si concludere in maniera positiva e l’affare potrà andare in porto.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati