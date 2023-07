ULTIM’ORA Mercato: Convocato da Adl l’agente di Zielo! Passi avanti per un rinnovo? Garcia vuole il polacco

L’esperto di mercato del Roma, Giovanni Scotto, attraverso i suoi canali social lancia un’indiscrezione sul futuro di Zielinski, in bilico tra l’addio e il rinnovo contrattuale:

“Piotr Zielinski ha rifiutato (per ora) l’Arabia e non ha ricevuto alcuna offerta dalla Lazio. Solo contatti telefonici con Sarri, al quale non ha chiuso la porta. Garcia chiede la sua conferma e De Laurentiis aspetta una risposta su una proposta di rinnovo di due anni al ribasso”. Ha evidenziato Scotto attraverso i suoi canali ufficiali.

Poi ha aggiunto: “Nessuna offerta della Lazio al Napoli per il polacco, che ribadisce la voglia di restare ma con un accordo a lui favorevole”. Infine lancia un’indiscrezione che potrebbe rappresentare la svolta per il futuro del giocatore: “L’agente del giocatore, Bartolomej Bolek, è stato invitato a Dimaro per discutere della situazione“.

Novità sull’esterno: “Rudi Garcia ha apprezzato le qualità di Alessandro Zanoli, ma in accordo con la società viene ritenuto più utile un prestito per fare altra esperienza in Serie A. Pronto il Genoa che lo aspetta con la formula del prestito secco. In arrivo a Napoli Davide Faraoni del Verona a titolo definitivo”.

