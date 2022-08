ULTIM’ORA: Fumata bianca per Raspadori!

Giacomo Raspadori puo’ definirsi ormai un calciatore del Napoli. Sembra finalmente arrivata alle ultima battute, questa “telenovela”, protrattasi per molto tempo, con invasioni improvvise di disturbatori Torinesi, ma che non son servite a far cambiare idea all’ attaccante del Sassuolo, a sposare, finalmente la causa azzurra.

In questo momento, come annunciato da RaiSport, vi e’ in corso l’incontro a Rivisondoli, ritiro azzurro, con i dirigenti del Sassuolo , per ultimare le ultime pratiche burocratiche. Queste le parole di Ciro Venerato, giornalista di RaiSport ed esperto di mercato:

“Raspadori al Napoli, Sta andando bene il vertice a Rivisondoli, con i dirigenti del Sassuolo,In serata attesa fumata bianca, per mettere la parola fine sulla trattativa”

