ULTIM’ORA: Fabian e Insigne potrebbero recuperare per il match contro l’Atalanta

Dopo la ‘tempesta’ di ieri avvenuta al Mapei Stadium, per il Napoli pare che stia tornando la quiete, o almeno apparentemente. Infatti, gli infortuni subiti da Insigne, Fabian e Koulibaly hanno creato un clima di grande apprensione nella società azzurra, lasciando tutti col fiato sospeso. Da poco, il club azzurro ha diramato un comunicato nel quale parla delle condizioni dei suoi tre pilastri che fa ben sperare per quanto riguarda Insigne e Fabian Ruiz.

La nota del Napoli

“Anguissa terapie e personalizzato in campo.

Koulibaly ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro.

Fabian presenta una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro.

Contrattura del soleo sinistro per Insigne.

I tre calciatori hanno già iniziato l’iter di terapie. Fabian e Insigne saranno rivalutati in vista della partita di sabato”. Questo si legge dal sito ufficiale degli azzurri, pertanto non resta che attendere per Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne in vista del match contro l’Atalanta in programma sabato sera.

