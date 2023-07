Ultim’ora: DAZN conferma persemprenapoli, E’ fatta per il suo arrivo in azzurro!

Secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista dell’emittente streaming DAZN, Orazio Accomando, persemprenapoli aveva già anticipato stamane questa notizia!, il Napoli avrebbe chiuso il primo acquisto in entrata di questa sessione estiva, trovando un accordo per Marco Davide Faraoni con il Verona e avrebbe deciso di mandare in prestito Alessandro Zanoli al Genoa. Le due operazioni sono in fase di chiusura e presto arriverà anche l’annuncio ufficiale:

“Faraoni-Napoli: contratto fino al 2026. Al Verona 2M più bonus. Zanoli in prestito secco al Genoa. Attesa ufficialità”.

Davide Faraoni, esperto esterno destro ex Inter, arriverà a titolo definitivo dalla squadra scaligera per ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo nella rosa partenopea di Rudi Garcia. Il calciatore è pronto a firmare un contratto triennale fino al 2026 da circa due milioni di euro a stagione, sono attese a breve le firme e di conseguenza anche l’annuncio ufficiale dei club.

Intanto il Napoli ha deciso di mandare in prestito al Genoa, Alessandro Zanoli, promettente terzino destro rientrato a fine stagione dalla Sampdoria.

