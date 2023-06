ULTIM’ORA dalla Francia: il Tecnico Galtier arrestato! Sospetti di razzismo! L’accusa nei sui confronti, ai tempi del Nizza…Adl sapeva?

Una notizia clamorosa sconvolge il calcio francese. E’ stato arrestato Galtier, tecnico del Psg, accostato al Napoli nei giorni scorsi. Per lui, come si legge sul quotidiano Repubblica, ci sono sospetti di razzismo quando allenava il Nizza. Galtier è stato convocato dagli inquirenti incaricati delle indagini, con lui anche il figlio posto in custodia di polizia. I due uomini sono stati ascoltati alle 8:45 dalla polizia giudiziaria di Nizza. Diversi giocatori e dirigenti del Nizza come il presidente del club Jean-Pierre Rivère e l’attuale allenatore Didier Digard sono stati ascoltati dagli inquirenti.

Galtier arrestato, Adl sapeva ed ha scelto Garcia!

Il Napoli tra lo stupore generale due settimane fa ha annunciato Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli. Una notizia a sorpresa nei giorni in cui si parlava con insistenza di Galtier erede di Spalletti. Quindici giorni dopo abbiamo capito i motivi di quella scelta. Garcia, infatti, è ancora ufficialmente l’allenatore del Psg. Non si è ancora liberato e infatti Luis Enrique non è stato ancora annunciato. De Laurentiis avrà capito le difficoltà e la tempistica del divorzio del tecnico col Psg e quindi ha scelto subito Garcia, che invece era libero e subito disponibile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati