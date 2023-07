ULTIM’ORA: Cristiano Giuntoli ufficialmente direttore Area Tecnica della Juventus. Avevamo il nemico in casa…!

Cristiano Giuntoli il nuovo responsabile dell’ Area Tecnica della Juventus. L’ex DS azzurro ha dichiarato quanto segue, alla sua presentazione, in veste di dirigente bianconero. Va detto, e questo non e’ un dettaglio , che le sue affermazioni lasciano perplessi quanto amareggiati, chi per otto anni lo reputava un personaggio serio ed attaccato al progetto Napoli… Ed invece, e’ bastato poco per capire che il Napoli avesse il nemico in casa!

“Le mie sensazioni sono stati incredibili, per un bambino come me che partiva da Prato e faceva 8 ore di pullman per vedere la Juventus è un incredibile motivo di soddisfazione. A chi va il pensiero? A mio papà sicuramente, era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità sin da piccolo. Lo ringrazio, c’è sempre quel pizzico di malinconia che mi porterò dietro per sempre”, dice Giuntoli al sito del club, definendo “affascinante e ambiziosa”

Il Comunicato della Juventus

Questo il comunicato ufficiale della Juventus: “Cristiano Giuntoli è con noi! Cinquantun anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Cristiano Giuntoli ha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Ora Giuntoli è con noi.

Chi e’ Cristiano Giuntoli

Cinquantuno anni, Giuntoli è nato il 12 febbraio 1972 a Firenze. Ex difensore di Prato, Colligiana, Latina, Imperia, Savona e Sanremese, la sua carriera professionale da dirigente è iniziata in quel di La Spezia, dove ha conquistato la promozione in Serie B. Poi Carpi, portando la cenerentola a scalare la gerarchia del calcio professionistico, con ben quattro promozioni, dalla Serie D alla Serie A.

Nel 2015 ecco l’approdo a Napoli, dove riesce a vincere il campionato qualche settimana fa, con Spalletti in panchina. E, prima ancora, una Coppa Italia.

Gran scopritore di talenti, la Juventus con lui vuole riaprire un ciclo e cercare giocatori funzionali al gioco (per ora) di Allegri.

