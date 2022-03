Ultim’ora: Castel Volturno, attimi di paura al Centro Sportivo del Napoli…Un pazzo sfonda cancello con un auto, e si ritrova sul campo!!!…

Attimi di paura al Konami Training Center, il Centro Sportivo del Napoli sito a Castel Volturno, per l’irruzione di un pazzo, che con la sua auto, ha prima sfondato i cancelli d’entrata, e poi nella corsa si e’ ritrovato sul campo d’allenamento dei calciatori azzurri. Per fortuna in quel momento sembra che si trovassero’ gia’ negli spogliatoi, quindi per fortuna illesi. A dare la Notizia e stato il collega di Sky Francesco Modugno. L’uomo, che era in stato confusionale, a detta di persone che lo hanno visto, si e’ dato alla fuga, ma le autorita’ preposte sono gia’ sulle sue tracce per arrestare il colpevole.

