Paul Pogba positivo! La Juventus tace…Il silenzio degli indecenti!

La notizia è stata appena battuta, Paul Pogba, il centrocampista francese della Juventus è stato trovato positivo al testosterone durante un controllo antidoping. Il calciatore sarebbe quindi risultato positivo al testosterone, il controllo è stato effettuato dopo Udinese-Juventus, prima giornata di campionato, gara che si disputò alla Dacia Arena e vide la vittoria della squadra bianconera di Massimiliano Allegri.

Il possente centrocampista bianconero sarà quindi sospeso in via cautelare e avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi. Se la positività dovesse essere confermata, Pogba verrà giudicato dal tribunale nazionale antidoping a meno che non si opti per un patteggiamento.

Dopo Udine non è sceso in campo, Pogba ha giocato 52 minuti tra Bologna ed Empoli, prima di uscire, per infortunio, durante la gara di campionato contro i toscani.

