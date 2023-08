ULTIMISSIME : “Osimhen rinnova!” Svolta per la permanenza del Nigeriano. Il grande bluff di Adl

Fumata bianca in arrivo nelle prossime ore per il rinnovo di Victor Osimhen. Nella giornata di ieri, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva dichiarato a Sky che l’attaccante ha ancora altri due anni di contratto facendo intendere a tutti che il nuovo accordo contrattuale sia stato congelato in attesa di tempi futuri. Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, le parole del numero uno della SSC Napoli sono state un bluff, nel senso che stamattina Calenda, Osimhen e De Laurentiis si vedranno per mettere nero su bianco per la firma fino al 2027.

