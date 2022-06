Ultimissime: Il Napoli presto avra’ il nuovo difensore

Leo Skiri Ostigard, ex calciatore del Genoa, sara’ presto annunciato come nuovo difensore del Napoli, per la stagione 2022/23. L’affare sembra ormai a buon punto , come raccolto da Calciomercato.it,al Brighton sua squadra di appartenenza, andra’ una cifra di circa 4 milioni di euro, bassa poiche’ il contratto del calciatore e in scadenza nel 2023, mentre c’e’ l’accordo totale con il calciatore che percepira circa 800 mila euro per una durata di 5 anni

