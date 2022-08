Ultimissime: Napoli, Fatta per Ndombele! I dettagli

La trattativa tra il Tottenham e il Napoli per Ndombele è ormai chiusa: i due club stanno sistemando i dettagli finali. Il club di De Laurentiis, intanto, ha già programmato le visite mediche per il centrocampista classe 1996 per domani, giovedì 18 agosto.

Tanguy Ndombele è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il calciatore francese domani svolgerà le visite mediche con il club campano, prima di firmare il contratto. La trattativa tra il Napoli e il Tottenham, infatti, è ormai chiusa: i club, dopo aver trovato l’accordo nei giorni scorsi, stanno solamente limando i dettagli finali. Ndombele si trasferirà dal Tottenham al Napoli in prestito oneroso, a un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni: confermate dunque le cifre stabilite. Luciano Spalletti avrà così nei prossimi giorni un altro centrocampista su cui puntare.

