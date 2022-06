Ultimissime dall’ Uruguai: Solo una distorsione per Olivera, scongiurato il peggio

Sembra rientrato l’allarme per Mathias Olivera , dopo che ieri ,in uno scontro di gioco , aveva accusato un forte dolore alla coscia sinistra, a tal punto da dover abbandonare il campo anzi tempo in lacrime. Il fatto era accaduto al 37′ del primo tempo, durante la gara Uruguai- Panama, fallo commesso ai suoi danni dal calciatore Panamense Cordoba.

Arrivano pero’, notizie confortanti dagli esami strumentali effettuati oggi in Uruguai, che hanno evidenziato soltanto una distorsione del legamento interno del ginocchio sinistro, e di conseguenza è stata scongiurata l’ipotesi di un intervento chirurgico.

Allertato anche il medico del Napoli, Prof Canonico, che attende i referti che giugeranno dai colleghi sudamericani, poi e chiaro che quando Olivera, tornera’ in Italia, si capira’ a quali carichi di lavoro dovra’ sottoporsi per riprendere al meglio la preparazione con la squadra.

Ricordiamo che il Napoli andra’ in ritiro il prossimo 9 Lugllio, a Dimaro , ma anche se Olivera non sara’ subito aggregato ai compagni, si e’ già tirato un sospiro di sollievo ,visto che la “maledizione del terzino sinistro” che sembrava aver colpito anche lui dopo i continui infortuni dello sfortunato Ghoulam.

