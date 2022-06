Ultimissime: “ADL indagato, Falso in Bilancio per l’acquisto di Osimhen, Perquisizioni nelle sedi di Napoli, e Roma…!”

Il presidente della società Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio assieme ai vertici del Cda.. L’accusa è: falso in bilancio nella operazione finanziaria che ha portato all’acquisto del centravanti nigeriano del Napoli, Victor Osimhen. L’inchiesta, si legge sul Mattino che per primo ha dato la notizia

“Punta a svolgere verifiche sulla compravendita dell’asso nigeriano e sulla contestuale cessione di altri tre calciatori del Napoli. Valutazioni di mercato su cui oggi ci sono verifiche. Perquisizioni a Napoli, Roma e a Lille”.

