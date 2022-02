Ultimissima: La FIFA ha deciso, Russia fuori dal Mondiale in Qatar!

Pugno duro, era ora, della FIFA nei confronti della Russia. E di poco fa la decisione del massimo organo calcistico Mondiale, di escludere, in via definitiva, la RUSSIA DAI PROSSIMI MONDIALI,(2022), IN QATAR!. La nazionale avrebbe dovuto giocare i playoff di fine marzo, ma la decisione della FIFA (dopo l’invasione dell’Ucraina) è stata inequivocabile. Stesso discorso per le squadre della Russia impegnate in campo internazionale, infatti lo Spartak Mosca non continuerà il suo percorso in Europa League.

E giunta finalmente la scossa che tutto il movimento calcistico attendeva, ora pero’ resta da capire, cosa accadra’ a tale decisione, e se la Federazione Russa, rispondera’ a tale decisione della FIFA! Nel frattempo pero’si spera che questa ennesima mossa, e lo Sport in generale dovrebbe adottare tali provvedimenti, vista anche la cassa di risonanza che vi e’ in tutto il mondo, possa far tornare a ragionare chi, ad oggi, ad dimostrato di essere un impotente e vigliacco, purtroppo a quella poltrona voluto anche dagli stessi Russi! persemprenapoli vi terra’ aggiornati su eventuali ripercussioni!

