“Ultima” fermata per Mazzarri: Ora o mai più

Mazzarri, ora o mai più.

Seconda vita, seconda chance.

I treni giusti, preziosi, importanti ed essenziali, raramente passano due volte. Alcuni, quelli più in gamba, i meritevoli, si procurano una seconda opportunità.

Soltanto chi frequenta costantemente le stazioni, può veder arrivare in tempo il convoglio ideale.

Mazzarri in questo è stato scaltro.

Pronto e “furbo”.

Opportunità unica.

Salire sul carro dei Campioni d’Italia.

Impensabile.

Squadra da vertice. Nel suo momento più alto.

Ripartecipare alla Champions League.

Bene, vi è riuscito.

Tra qualche mezza verità e qualche finta e modesta bugia, Mazzarri ha ritrovato la panchina più importante della sua carriera calcistica.

Bene ed ora?

Ora, oggi, dopo un ritiro di una intera settimana, è costretto a vincere e convincere.

Battere la Salernitana di Inzaghi al Maradona e farlo convincendo.

Detto fuori dai denti, il tecnico toscano, non può appellarsi a nessuna considerazione.

Ha avuto la settimana perfetta ed ideale.

Come egli stesso ha detto, ha potuto parlare ed avere tutti sotto “analisi”.

Appunto.

Caro mister, oggi si gioca tutto.

Occorre essere onesti. Occorre essere seri.

I treni della vita possono passare anche due volte ma la prima deve aver insegnato.

Diversamente sarà un fallimento.

Pedagogista dello Sport

