Ulivieri: Giuffredi faccia il suo mestiere!

Dichiarazioni perentorie, quelle di Renzo Ulivieri, in merito alla questione Mario Rui.

Fanno discutere le affermazioni del suo procuratore Giuffredi, sullo scarso utilizzo da parte di Garcia, del suo assistito.

Il Presidente dell’associazione allenatori italiani, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, prende le parti del tecnico francese:

“Il procuratore di Mario Rui deve fare il suo mestiere, che non è quello di dare indicazioni o giudizi ad un allenatore, riguardo la gestione di un suo assistito”

Un chiaro conflitto di interessi, sul quale Ulivieri, non usa mezzi termini, per consigliare il tecnico del Napoli, su come comportarsi:

“Garcia rispetto alle parole di Mario Giuffredi puo’ reagire in due modi: o lo manda a quel paese, o fa finta di nulla”

Chiaro e diretto. Poi l’ex allenatore, analizza la partita di Champions League, di martedì al Maradona:

“Col Real Madrid ho visto un Napoli positivo. Credo che il quadro della situazione lo abbiano dipinto i tifosi partenopei, al termine della partita, con quegli applausi. Nel momento in cui, il pubblico del Maradona, si complimenta con la squadra, in quel modo, significa che la prestazione è stata di livello”

Sicuramente la pensano così anche all’interno del gruppo squadra.

Per la partita contro la Fiorentina, sarà possibile un po’ di turn over, proprio Mario Rui potrebbe partire dall’inizio. Non per le dichiarazioni di Giuffredi, ma per una giusta distribuzione delle risorse, sulla quale Rudi Garcia, vuole proseguire alla sua maniera.

