UImberto Chiariello sul futuro di Garcia: “A Napoli almeno per il biennio. De Laurentiis non è un uomo da esonero facile…”

Umberto Chiariello, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha parlato del futuro dell’allenatore azzurro Rudi Garcia:

“Ci siamo fatti un’idea di quello che sarà il prossimo allenatore del Napoli almeno per il biennio. De Laurentiis non è un uomo da esonero facile e la storia dei suoi allenatori parla chiaro. Di esoneri ce ne sono stati, di fatto, due: Ventura e Donadoni, quello di Reja è stato quasi volontà sua dopo aver fatto cose notevoli col Napoli”.

Inoltre, Chiariello, ha aggiunto: “È molto difficile che Garcia possa essere esonerato da De Laurentiis nei prossimi anni, deve fare solo catastrofi e disastri per andare via, ha un biennio davanti a sé. È l’uomo giusto per il Napoli scudettato e ambizioso? De Laurentiis ha definito così la sua squadra ‘ambiziosa’ ed ha ammesso di volerci riprovare in Champions. Quando a Garcia è stato chiesto di rinforzi, lui ha detto di credere nel progetto ambizioso di De Laurentiis e di esserlo al suo pari, di non aver paura di nulla”.

