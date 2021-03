Nel prepartita di Napoli-Bologna, è intervenuto in studio a Sky Sport, l’inviato Massimo Ugolini:

“Sono stati giorni di parole a Napoli. Insigne e Ghoulam hanno parlato con la squadra per dare la carica. Si respira atmosfera di una partita che può cambiare molto nella stagione. Non si può sbagliare in vista di Milan, Roma e Juve. Si avverte la responsabilità come ribadito dai due senatori, è un test importante.”