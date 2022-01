In attesa dei comunicati ufficiali, Axel Tuanzebe è un giocatore del Napoli. Il club azzurro ha ufficialmente depositato il contratto del difensore

In attesa dei comunicati ufficiali, Axel Tuanzebe è un giocatore del Napoli. Il club azzurro ha ufficialmente depositato il contratto del difensore, che ieri ha svolto le visite mediche in Italia, in Lega Calcio. Arriva dal Manchester United a titolo temporaneo. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale:

