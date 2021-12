UFFICIALE – Spalletti squalificato per due turni

Il match tra Sassuolo e Napoli disputatosi ieri sera, si è concluso nel peggiore dei modi per gli uomini di Luciano Spalletti e per il tecnico di Certaldo stesso. Dopo aver perso Insigne, Fabian e Koulibaly per infortunio e subito il gol del pari, l’allenatore azzurro è anche stato allontanato dalla propria panchina.

La ricostruzione dell’accaduto

Dopo la rete del 2-2 siglata da Gianmarco Ferrari, l’allenatore del Napoli ha protestato in maniera veemente nei confronti dell’arbitro Pezzuto a causa del contatto avvenuto tra Rrahmani e Defrel, nel quale il kosovaro ha avuto la peggio cadendo in terra e perdendo il possesso del pallone. Stesso possesso che ha portato al calcio di punizione per i padroni di casa dal quale hanno trovato il pari.



La stangata di due giornate a Spalletti

A seguito di questo episodio il giudice sportivo ha emanato la propria sentenza: 2 giornate di squalifica per Spalletti “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo”, come si legge dal comunicato.

