UFFICIALE, Sassuolo-Napoli: Manolas non sarà convocato

Per quanto riguarda la questione infortuni, per il Napoli non è di certo un periodo semplice. Infatti, Luciano Spalletti dopo aver dovuto fare a meno di Osimhen, ha perso anche Anguissa e Politano. dall’infermeria azzurra, però, sembrano non voler cessare di arrivare le cattive notizie.

Manolas non partirà per reggio Emilia, la nota del club

Adesso tocca alla difesa essere martoriata, dopo la positività al Covid-19 di Alessandro Zanoli, Kostas Manolas salterà la trasferta di reggio Emilia. Ad annunciarlo è stata la società stessa sui propri canali di comunicazione ufficiali. La nota all’interno del report dell’allenamento odierno degli azzurri: “Manolas non prenderà parte alla trasferta di reggio Emilia per gastroenterite”.

Leggi anche Napoli, occhio al cartellino: Mario Rui è diffidato

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati