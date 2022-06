UFFICIALE: Ricorso respinto sulle multiproprieta’, ora ADL deve vendere Napoli o Bari entro il 2023!

Brutte notizie per il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che arrivano direttamente dalla Corte D’Appello Federale, e di oggi infatti la notizia del Rigetto del Ricorso ù, presentato dai ,egali della Societa’ Sportiva Calcio Napoli, in merito alle Multiprorpieta‘.

Ricordando che il Presidente del Napoli, risulta essere proprietario di due societa‘ di calcio, la SSC Napoli e U S Bari Calcio, che milita in Serie B. Ed e anche chiaro che ora ci si trova ad un bivio importante per il futuro di entrambe le societa’ in essere

gli scenari sono chiari Napoli, o Bari….chi vende?

“L’art. 16 bis NOIF vieta le partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado, obbligando i soggetti che si trovano in questa condizione a porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025”.

In pratica, il patron del Napoli dovra’ decidere, entro la fine del 2023, se tenersi il Napoli e vendere il Bari, oppure l’inverso, in entrambi oi casi, e arrivato il momento di scegliere, e dobbiamo essere pronti a dei fuochi d’artificio davvero pirotecnici.

