In seguito alla positività al COVID-19 di Victor Osimhen, è stato pubblicato dalla federazione nigeriana l’elenco aggiornato dei calciatori che prenderanno parte alla Coppa d’Africa ed è stato rimosso il nome dell’attaccante del Napoli che farà ritorno in patria non appena negativizzato.

