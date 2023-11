UFFICIALE – Mazzarri nuovo allenatore del Napoli, il comunicato sull’esonero di Rudi Garcia

La sconfitta di Garcia contro l’Empoli al Maradona è stata fatale e ha spinto il Napoli a entrare in un blackout mediatico per valutare le prossime mosse. Per quanto riguarda il futuro dei Campioni d’Italia, Mazzarri è destinato a tornare nello staff tecnico con Aurelio De Laurentiis gli ha dato il benvenuto ufficiale su Twitter.

Fonte foto: Gonfialarete.com

Napoli, il comunicato sull’esonero di Rudi Garcia

Rudi Garcia non è più, dunque, l’allenatore del Napoli. È stato lo stesso club ad annunciare il licenziamento del tecnico francese, arrivato in estate: “La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di allenatore della prima squadra al signor Rudi Garcia – si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale – Estendiamo la nostra gratitudine a lui e al suo staff per la collaborazione prestata fino ad oggi”.

