Ufficiale la birra del Napoli

Pallone per contorno, business come piatto principale.

Mondi paralleli.

Aziende complesse.

Rami differenti e differenziati della stessa azienda.

Il pallone corre sul prato verde ma all’interno non più di uno stadio piuttosto di un centro commerciale a 5 stelle.

Un aeroporto più che un impianto di gioco.

Il futuro chiede tutto e subito.

Tutto ed a portata di mano. Non c’è tempo da perdere.

Guardiamo a casa nostra.

La SSC Napoli è calcio. Promuove sport ma come tutte le altre aziende, è concentrata sulla vendita del proprio marchio. Ogni occasione di sponsorizzazione e di messa in commercio è utile.

Alla vendita di ogni gadgets è legato il rinnovo di Osimhen, il contratto di Kvaratskhelia e l’acquisto di quei talenti da, scovare in giro per il mondo.

Così mentre tiene banco la questione Osimhen, la ricerca del sostituto di Kim e le eventuali modifiche che Garcia intende apportare al Napoli 2024, c’è come trascorrere allegramente le serate amichevoli di Dimaro.

Nasce la birra “Napoli”.

Bevanda ufficiale del Napoli calcio.

Con un accordo tra SSC Napoli ed El Original srl.

nasce la prima lattina “alcolica” azzurra.

È ufficialmente sdoganato il marchio beverage and food.

Su questo De Laurentiis non ha mai fatto mistero dei proponimenti. Napoli è un marchio, possiede un valore da patrimonio universale ed il potenziale va espresso in ogni centimetro disponibile. Conta relativamente il prodotto, conta di più lo spazio su cui un nome ed un marchio possono comparire.

Il calcio è business se ne faccia una ragione il tifoso romantico.

Per gli intenditori, la birra “Napoli” è una Lager da 4,9 gradi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati