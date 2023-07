UFFICIALE: Kim e’ un calciatore del Bayern Monaco! Anche il Napoli saluta il Coreano

La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma ora c’è anche l’ufficialità: Kim lascia il Napoli e approda al Bayern Monaco. Ecco quanto scrive la società azzurra all’interno del proprio sito: “La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Kim Min-Jae al Bayern Monaco”. Sui social il club partenopeo scrive: “Non importa la durata del viaggio ma ciò che abbiamo vissuto insieme. Grazie Minjae”. Questo invece il post dei tedeschi sui social: “L’FC Bayern ha ingaggiato Minjae Kim (26). Il difensore della nazionale sudcoreana arriva dall’SSC Napoli e ha firmato con i campioni di Germania fino al 30 giugno 2028. Vestirà la maglia numero 3”.

Kim Min-Jae aveva detto addio ai tifosi azzurri in un video pubblicato pochi sul proprio profilo ufficiale di Instagram. Il centrale è a Monaco di Baviera, dove è arrivato nelle scorse ore. Questo è il suo messaggio: “Ciao, sono Minjae Kim. Mando questo messaggio a tutti i tifosi del Napoli che hanno dimostrato amore e sostegno. Grazie a voi lo SCUDETTO è stato possibile dopo Maradona, 33 anni fa. Al mio appassionato Napoli, a Mister Spalletti, ai miei compagni di squadra, e soprattutto ai tifosi del Napoli, vorrei esprimere la mia gratitudine. Non importa dove sarò o dove andrò, ricorderò il Napoli e tiferò per voi. Grazie. Forza Napoli sempre”.

