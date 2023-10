Ufficiale: Italia e Turchia ospiteranno l’Europeo 2032

Ora è ufficiale, direttamente dalla sede Uefa di Nyon arriva la notizia che il campionato Europeo 2032 sarà organizzato congiuntamente da Italia e Turchia.

L’Esecutivo della confederazione europea ha approvato la candidatura di Roma e Istanbul e ora le due nazioni metteranno a disposizione 5 stadi a testa per l’evento.

Le 11 città italiane proposte sono Milano, Torino, Firenze, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo come riserva.

La Turchia ha già pronti i suoi impianti in cui ospitare le nazionali partecipanti, mentre l’Italia avrà tempo fino al 2026 per presentare un progetto di realizzazione/riqualificazione stadi.





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati