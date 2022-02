UFFICIALE: Il Napoli lascia fuori dalla lista UEFA Axel Tuanzebe!

Axel Tuanzebe non figura nella lista Uefa presenetata dalla SSC Napoli, in vista della gara contro il Barcellona di Europa League, che si disputeranno il 17 Febbraio al Camp Nou, ed il 24 Febbraio al Maradona. Questo e quanto si legge sulle pagine odierne del Corriere dello Sport, spigando che la rinuncia di inserire il nuovo acquisto in lista, potrebbe essere dovuta alla presenza di tre centrali (Koulibaly, Jesus ,Rrhamani) oltre che la duttilita’ tattica dell’onnipresente Di Lorenzo. Invece vi’ compare il nome di Adem Ounas, il che lascia spiragli di luce sul positivo esito del problema cardiaco segnalato dopo il Covid. Infine, Fouzi Ghoulam, ritorna in lista, vista la sola presenza di Mario Rui sulla fascia sinistra

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati