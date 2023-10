Ufficiale: I diritti tv 2024-2029 assegnati a DAZN-Sky per 900 milioni

Seconto TuttoMercatoWeb, nell’odierna Assemblea che aveva come ordine del giorno l’assegnazione dei diritti televisivi per il quinquennio 2024-2029 è arrivata la fumata bianca.

Nella votazione avvenuta in data odierna è arrivato infatti il parere favorevole di 17 club su 20, una maggioranza assoluta che ha così ufficializzato l’assegnazione dei diritti tv per il prossimo quinquennio all’accoppiata DAZN-Sky per una cifra totale di 900 milioni di euro.

DAZN dovrebbe mettere sul piatto 700 milioni di euro per la trasmissione di tutte le 10 partite, di cui 7 in esclusiva, con Sky che invece farà arrivare alla Lega gli altri 200 milioni di euro per acquistare le 3 gare per giornata in co-esclusiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati