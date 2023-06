UFFICIALE: Gigi Pavarese nuovo responsabile area tecnica del Barletta! Torna in sella l’ex DS azzurro

Sara’ Gigi Pavarese il primo tassello dell’organigramma del Barletta che si appresta ad affrontare con rinnovato entusiasmo la stagione sportiva 2023/2024.

Nato ad Avellino 58 anni fa, uomo di calcio dalla comprovata esperienza, ha ricoperto incarichi in oltre 30 anni di carriera in serie A (Napoli e Torino) in Europa (Coppa Uefa 1989) e in tante societa’ professionistiche in giro per l’Italia.

Pavarese ha siglato con la societa’ biancorossa un accordo, che avra’ decorrenza dal prossimo 01 luglio 2023.

Da un’idea di qualche giorno fa alla chiusura ormai imminente, Luigi Pavarese è stato sempre più vicino a sposare il progetto Barletta. Dopo i contatti di questi giorni l’accordo tra le parti, è arrivata l’ufficialità. L’ex ds di Afragolese e Nola, nonché ex segretario del Napoli, non sarà il ds ma il nuovo responsabile dell’area tecnica della società biancorossa.

Un in bocca al lupo personale, al nuovo responsabile dell’ Area tecnica del Barletta, Gigi Pavarese, per la sua nuova avventura pugliese, dove, siamo certi, portera’ il suo contributo di grande professionalità’, serieta’ e competenza, che lo ha sempre contraddistinto.

