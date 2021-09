Udinese-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli chiude la 4ª giornata con l’obiettivo neanche tanto velato di poter balzare da solo in testa alla classifica.

Ecco perchè la gara di stasera alla Dacia Arena assume un significato che prescinde dai tre punti. Ma rappresenta il primo crocevia della stagione partenopea, che dovrà innanzitutto dimostare il grado di maturità raggiunto dalla squadra di Luciano Spalletti.

Ovviamente, i padroni di casa dell’Udinese non hanno alcuna intenzione di fare da vittima designata. Del resto, pure i friulani sono imbattuti. Dopo il pareggio interno, all’esordio con la Juve, sono arrivate due vittorie: contro Venezia e Spezia.

Insomma, nonostante il campionato sia solamente agli inizi, anche la squadra di Luca Gotti mette nel mirino il primato, con la chiara intenzione di giocarsi il primo posto in classifica.

Qui Udinese

L’allenatore dell’Udinese non intende stravolgere la formazione titolare, dopo l’ottimo avvio di stagione dei bianconeri. Gotti, quindi, almeno inizialmente, punterà sulla voglia di fare densità in mezzo al campo. L’obiettivo è quello di non lasciare spazi al Napoli, condizione che esalta la verticalità degli azzurri.

Per questo dovrebbe schierare dal primo minuto Makengo al posto di Deulofeu inizialmente destinato alla panchina, pronto a entrare all’occorrenza.

Confermato, dunque, Pereyra sulla trequarti, a supporto di Pussetto. Il Tucu ancora una volta sarà la chiave del gioco bianconero, tentando di cucire la manovra tra i due reparti. E al contempo, provare a trovare spazio tra le linee.

L’altra chiave del piano-gara pensato da Gotti saranno le corsie laterali: Molina e Stryger Larsen hanno gamba e tempi di inserimento.

Qui Napoli

Il tecnico del Napoli sta pensando a tre cambi rispetto all’undici schierato a Leicester, in Europa League. Spalletti dovrebbe riproporre al centro della difesa Manolas, nonchè il recuperato Mario Rui, nel tradizionale ruolo di laterale sinistro. A destra, nel tridente d’attacco, ci sarà Politano, che ha vinto il ballottagio con Lozano.

L’altro dubbio che angustiava l’allenatore di Certaldo, quello tra ed Elmas e Ounas, in attesa che Zielinski torni sé stesso, vede il macedone largamente in vantaggio.

Gli azzurri ritrovano Alex Meret dopo l’infortunio. Ma tra i pali resta Ospina, in questa fase della stagione indispensabile, per rendimento e personalità.

Non convocati Dries Mertens, Stanislav Lobotka e Faouzi Ghoulam.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger; Pereyra; Pussetto. Allenatore: Gotti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

