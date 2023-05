Udinese-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Dopo aver assaporato per 22′ il terzo Scudetto della sua storia, il Napoli cerca in Friuli il punto che lo separa dalla conquista del titolo. La squadra partenopea, dunque, avrà un altro match point contro l’Udinese. Agli azzurri, infatti, basta pareggiare. I padroni di casa, dal canto loro, sono praticamente già salvi: il +15 sul Verona terzultimo, li mette in condizione di affrontare l’impegno agonistico con una certa tranquillità.

Ovviamente, il conforto dell’aritmetica potrebbe arrivare anche indirettamente, senza giocare, nel caso in cui la Lazio, impegnata oggi alle 21.00 all’Olimpico col Sassuolo non dovesse vincere.

Qui Udinese

Sottil deve innanzitutto affrontare l’emergenza offensiva. Beto non sembra in grado di recuperare dal doppio inconveniente che l’ha afflitto nei giorni scorsi: influenza e colpo della strega. Così il tecnico dell’Udinese può fare affidamento esclusivamente su Nestorovski, unico attaccante di ruolo arruolabile, al netto della indisponibilità di Success, nonchè del lungodegente Deulofeu. Pertanto, là davanti, Pereyra agirà in appoggio dell’unica punta Nestorovski.

Per il resto, nessun’altra sorpresa. Quindi, in porta Silvestri, con Becao a guidare la difesa, supportato da in Bijol e Nehuen Perez. Sulle fasce Udogie ed Ehizibue. A centrocampo, Walace in cabina di regia e gli slot di mezzali occupati da Lovric e Samardzic.

Probabile formazione

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore: Sottil.

Qui Napoli

Spalletti ha preteso che partissero con la squadra anche gli infortunati Mario Rui e Politano. Gesto di grande sensibilità dell’allenatore toscano volere che il gruppo si compatti, in un momento che potrebbe diventare storico. Il terzino portoghese sarà sicuramente out. Mentre si proverà il recupero in extremis dell’esterno ex Sassuolo, che comunque ha svolto parte della rifinitura con i compagni.

Nesun altro dubbio assilla l’Uomo di Certaldo, intenzionato a confermare Olivera e Lozano, quest’ultimo in vantaggio su Elmas. A completare la formazione, Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka; Osimhen al centro del tridente offensivo con Kvaratskhelia sull’out mancino. Poi tra i pali Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani e Kim in difesa.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

