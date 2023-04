Udinese-Napoli spostata al 4 Maggio! Si attende solo l’ok ufficiale

Manca solo l’ufficialità ma Udinese-Napoli si dovrebbe spostare da martedì 2 maggio a giovedì 4. Alle 19 ci sarà la conferenza stampa del Prefetto di Napoli che emanerà i provvedimenti per lo spostamento della partita contro la Salernitana da sabato 29 aprile alle ore 15 a domenica 30 sempre allo stesso orario, dopo la partita della Lazio contro l’Inter. La squadra di Spalletti, infatti, non potrebbe giocare due partite di Serie A a poco più di 48 ore di distanza. Per quanto riguarda i diritti tv, la partita contro l’Udinese sarà spostata a giovedì per permettere a Dazn di trasmettere il match in esclusiva senza sovrapposizioni con le altre partite (come da accordi con la Lega Serie A quando è stata decisa l’iniziale data di martedì 2 maggio).

Lo stadio “Dacia Arena” è già sold out dalla giornata di ieri (26 aprile): dopo l’ufficialità dello spostamento di Napoli-Salernitana si attenderanno nuove indicazioni per i biglietti di Udinese-Napoli.

