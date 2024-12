Udinese-Napoli: le formazioni UFFICIALI, dentro Neres dall’inizio, Sava tra i pali per i bianconeri

Alle 18:00 alla Dacia Arena di Udine andrà in scena Udinese-Napoli, che vedrà la squadra di Antonio Conte costretta a rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive contro la Lazio in Coppa Italia ed in campionato.

Il Napoli senza Kvaratskhelia, si affida alle grande qualità del brasiliano Neres e con Politano ad appoggiare Lukaku che nelle ultime partite è parso troppo solo la davanti. Centrocampo e difesa confermati in blocco, mentre per l’Udinese continua l’emergenza infortuni con Sava in porta, confermato anche Lucca in attacco.

Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Napoli:

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Abankwah, Sanchez, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Brenner, Kabasele, Modesto, Tourè.

Allenatore: Runjaic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A diposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori.

Allenatore: Conte