Udinese-Napoli: le formazioni ufficiali

Un anno fa Udinese-Napoli consegnava agli azzurri il trionfo. Ad un anno di distanza il match è comunque cruciale: i friulani sono in disperata ricerca di punti per la salvezza. I partenopei cercano punti per provare a qualificarsi in Europa League.

Ecco l’11 scelto da Cannavaro:

(3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca.

Ecco l’11 scelto da Calzona:

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom