Udinese Napoli, esodo di 13mila tifosi azzurri per lo scudetto

Un solo punto divide il Napoli dalla vittoria anticipata dello scudetto: alla squadra di Spalletti basta solo un pareggio contro l’Udinese, match valido per la 33esima giornata di Serie A. Per questa grande occasione, è previsto un esodo di 13mila tifosi azzurri alla Dacia Arena, che sproneranno Osimhen e compagni ad agguantare il necessario per festeggiare. Allerta massima però perché non scorre buon sangue tra gli ultras delle due compagini.

Udinese-Napoli, aumenta la sicurezza per paura di scontri fra tifoserie

Lo scorso 29 Aprile, il tifo organizzato della Nord 1896 (Udinese) aveva diramato un comunicato chiaro: “Non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani”. I partenopei hanno pronto giù un coro ironico da poter usare durante il match contro i bianconeri. La questura friulana è pronta però alla partita, con l’invito da parte del questore Alfredo D’Agostino al rispetto: “Facciamo affido all’intelligenza delle persone affinché questa serata sia soltanto una grande festa dello sport. Sono stati adeguatamente rinforzati tutti i servizi. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato appositi contingenti di supporto”.

Presenti poliziotti anche nello stadio per evitare scontri fra tifoserie e anche l’hotel friulano dove risiedono gli azzurri sarà presidiato tutto il tempo. Una serata tutta da vivere alla Dacia Arena, quella fra Udinese e Napoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati