Udinese-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Udinese–Napoli è in programma giovedì 4 maggio 2023 alla “Dacia Arena” di Udine, con calcio d’inizio, previsto alle ore 20:45.

La partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN per gli abbonati, che potranno scaricare l’app su una smart tv abilitata al servizio o collegare il proprio televisore di casa con una console di gioco come Playstation o Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX.

Inoltre, il derby tra azzurri e granata si potrà vedere pure in diretta streaming sempre su DAZN (o scaricando l’app su qualsiasi dispositivo mobile o accedendo al sito della piattaforma).

Il telecronista di Udinese-Napoli sarà Pierluigi Pardo, coadiuvato nel commento tecnico da Masimo Ambrosini.

Ovviamente, potrete seguire Udinese-Napoli anche in diretta testuale su persemprenapoli.it: prepartita, formazioni e live minuto per minuto.

