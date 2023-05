Udinese-Napoli di Giovedì 4 Maggio si potrebbe giocare alle 18:45, i dettagli

Ancora un cambio di programma per Udinese-Napoli. Dopo lo slittamento della partita da martedì 2 maggio a giovedì 4 maggio 2023 (a causa dello spostamento di Napoli-Salernitana da sabato 29 a domenica 30 aprile) ecco che anche l’orario della sfida della ‘Dacia Arena’ potrebbe essere modificato per ragioni di ordine pubblico (attualmente, il fischio di inizio è previsto per le ore 20:45, n.d.r.). Lo si apprende dalla redazione della RAI nel corso della trasmissione 90° Minuto.

n particolare, secondo quanto riferito dal giornalista Marco Lollobrigida, “è probabile che il match venga spostato: non si giocherà più alle 20:45, bensì alle 18:30”.

Si attendono comunicazioni ufficiali degli organi competenti in tal senso. Di certo, la mancata festa scudetto post Napoli-Salernitana potrebbe avere un’incidenza sulle prossime sfide degli azzurri in campionato: i tifosi partenopei sono ansiosi di scatenare tutta la loro gioia per celebrare ufficialmente la conquista del titolo e si riverseranno in massa in Friuli per poter sostenere Giovanni Di Lorenzo e compagni anche solo dall’esterno dello stadio bianconero

