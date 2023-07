Umberto Chiariello preoccupato dal caso Mbappé: “Si apre un giro di mercato pazzesco dalle conseguenze imprevedibili…”

Umberto Chiariello, giornalista vicino alle vicende del Napoli, è intervenuto con il suo editoriale ai microfoni di Radio Napoli Centrale:

“Si apre un giro di mercato pazzesco dalle conseguenze imprevedibili con il caso Mbappé. Mbappé ha un contratto ricchissimo con il PSG fuori da ogni morale accettazione umana, un contratto stipulato fino al 2024 con opzione fino al 2025. Kylian Mbappé, attualmente miglior giocatore del mondo, ha mandato una lettera al PSG dicendo che non intende rinnovare il contratto al 2025″.

Inoltre, Chiariello, ha aggiunto: “Ha mandato poi una seconda lettera con i motivi per cui non vuole rinnovare, ritenendo che gli acquisti e rinforzi promessi affinché il PSG fosse una compagine competitiva non fossero soddisfacenti. Il presidente dell’ECA ha tuonato dicendo che non esiste che il miglior giocatore del mondo vada via a parametro zero. Il Real Madrid nel frattempo si è liberato e/o ha perso Benzema andando a giocare dalle parti di CR7. Se Mbappé parte e va a Madrid o Liverpool, il PSG ha una barca di soldi da spendere e va diritto su Osimhen per quanto siano vere le sue dichiarazioni d’amore e ci sia la volontà concreta di rinnovare il contratto“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati