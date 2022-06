Tuttoudinese: “Deulofeu-Napoli, fumata Bianca”

Gerard Deulofeu-Napoli, sembra che ormai ci siamo! E’ Tuttoudinese ad annunciare la possibile Fumata Bianca,, che porterebbe il calciatore spagnolo a vestire la maglaa azzurra:

“ll club partenopeo ha raggiunto l’accordo col giocatore spagnolo, sulla base di un contratto da 2.5 milioni di euro netti a stagione per quattro anni, ma ora servirà quello con l’Udinese: Giuntoli avrebbe alzato l’offerta a 18 milioni di euro più bonus, il club friulano al momento non scende sotto i 20. Trattativa che prosegue, l’impressione è che un accordo si troverà. Fumata bianca in arrivo, Deulofeu sempre più vicino al Napoli“.

