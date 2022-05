Tuttosport su Koulibaly: “Juventus , c’e’ un piano. Anzi c’e’ ne sono due”

Il quotidiano di Torino, Tuttosport, nella edizione odierna, trattando il tema mercato, svela le due opzioni che la Juventus, che ha perso Giorgio Chiellini, vorrebbe attuare per portare alla corte di Allegri, il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, uno e il lauto compenso al giocatore con il pagamento, senza svenarsi, al Napoli, l’altro e attendere la scadenza per poi portarlo a Torino a parametro zero. Ricordiamo che il contratto del Franco-Senegalese, scadra’ il 30 giugno 2023, e che il Barça e pronto a prenderlo gia’ quest’ anno.

“Acquistandolo, la Juventus darebbe uno di quei segnaloni di potere e dominio nostrano” cosi Tuttosport nella edizione odierna

