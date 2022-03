Tuttosport: Meret: Napoli valuta l’ eventuale addio, Ospina rinnova? Al momento non tratta con altri club.

Il Napoli pensa al futuro, e comincia con i numeri uno, Meret oppure Ospina?. Nell’ edizione odierna di Tuttosport, sembra ci siano delle novita’ importanti per entrambi. Alex Meret, tuttoggi infortunato, non ha fornito le certezze che il Napoli si aspettava da lui dopo 3 anni in maglia azzurra e non si esclude la cessione del friulano, causa anche i continui infortuni. E sarebbero in risalita le quotazioni del portiere Colombiano David Ospina, 33 anni, leader e di sicura affidabilita’, ma in scadenza il 30 giugno 2022!. Il suo enturage fa sapere che non valuta alcuna offerta da altri club, e resta in attesa del Napoli. . La novità è che la Societa’, a differenza del passato, si sta convincendo dell’importanza di ritrovarsi in rosa, un portiere di esperienza internazionale, ma anche gara nzia per la propria porta. In pratica,e’ non e’ un dettaglio, il vento si e’ girato, Meret sembrerebbe allontanarsi, mentre Ospina potrebbe clamorosamente rinnovare.

