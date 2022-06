Tuttosport: Juve vigile su Koulibaly, pronta ad offrire anche Demiral

Il quotidiano sportivo Torinese, Tuttosport, fa sapere che la Juventus non si arrende e continua la corte al difensore del Napoli , Kalidou Koulibaly. Al momento, il Franco -Senegalese, non ha ancora rinnovato con il Napoli, anche se l’ ultima offerta, secondo i rumors, del patron De Laurentiis per trattenere il comandante e di 4,5 milioni per i prossimi tre anni. Ma come sottolinea il quotidiano, la Juventus ,oltre al conguaglio e pronta ad offrire il difensore, lo scorso anno all’ Atalanta dove si e’ ben comportato, Merih Demiral, che potrebbe anche non esser riscattato dalla squadra di Gasperini.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati